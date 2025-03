Recordwinst Rheinmetall door oorlog en hoge defensiebudgetten

DÜSSELDORF (ANP) - Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft financieel nog nooit zo sterk gepresteerd als vorig jaar. Het bedrijf uit Düsseldorf profiteert van de sterk gestegen militaire uitgaven van overheden en de aanhoudende oorlog in Oekraïne. De omzet van de defensietak steeg afgelopen jaar met 50 procent.

Het concern boekte een recordwinst van 1,5 miljard euro, 61 procent meer dan het voorgaande jaar. De totale omzet groeide met 36 procent tot 9,8 miljard euro. Het orderboek met nieuwe opdrachten groeide tot een recordbedrag van 55 miljard euro, een stijging van 44 procent.

Rheinmetall produceert de Leopard-tanks en andere pantservoertuigen en is ook een grote munitieleverancier, bijvoorbeeld van artilleriegranaten.

Het concern verwacht dat de omzet dit jaar met 25 tot 30 procent groeit. "Een tijdperk van herbewapening is begonnen in Europa, wat veel van ons zal vergen. Het biedt ons bij Rheinmetall echter ook groeimogelijkheden voor de komende jaren die we nog nooit eerder hebben ervaren", zegt topman Armin Papperger in een toelichting.