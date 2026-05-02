ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reder MSC mijdt Hormuz met nieuwe dienst naar Perzische Golf

Economie
door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 15:41
GENÈVE (ANP) - De grote rederij voor containerschepen MSC heeft een nieuwe dienst aangekondigd richting de Perzische Golf die de Straat van Hormuz mijdt. Die zeestraat wordt zo goed als geblokkeerd door Iran sinds de Verenigde Staten en Israël een oorlog begonnen tegen het land. Daardoor is vrachtvervoer per schip naar landen aan de Perzische Golf ernstig bemoeilijkt.
MSC biedt vanaf volgende week een vervoersdienst aan waarbij schepen via Europese havens naar de Rode Zee varen. Daar loopt de route onder andere naar de havensteden Jeddah en Koning Abdullahstad aan de kust van de Rode Zee. Van daaruit kunnen klanten per vrachtwagen goederen laten vervoeren naar de Saudische havenstad Dammam, dat ruim 1300 kilometer verderop aan de Perzische Golf ligt. MSC is van plan van daaruit kleinere vrachtschepen te laten varen naar belangrijke havens in bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Koeweit.
loading

POPULAIR NIEUWS

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

anp010526156 1

Paus provoceert Trump, benoemt voormalige ongedocumenteerde migrant tot bisschop VS

ftcms_f82379de-bfc2-4002-b0e5-b44d384d013d

Trump stuurloos: hoe zijn tweede termijn vastloopt op oorlog, narcisme en geestelijk verval

ANP-515535639

Honderduizenden Syrische vluchtelingen gaan terug naar huis, maar niet de Syriërs uit Nederland

255506105_m

Chatbot besluit zelf hele database te wissen: drama voor bedrijf

olieprijs_belegger_illustratie_v2

Olie boven $120, AEX wankelt: dit is wat de gewone belegger nu kan doen

Loading