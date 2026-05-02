Reder MSC mijdt Hormuz met nieuwe dienst naar Perzische Golf

GENÈVE (ANP) - De grote rederij voor containerschepen MSC heeft een nieuwe dienst aangekondigd richting de Perzische Golf die de Straat van Hormuz mijdt. Die zeestraat wordt zo goed als geblokkeerd door Iran sinds de Verenigde Staten en Israël een oorlog begonnen tegen het land. Daardoor is vrachtvervoer per schip naar landen aan de Perzische Golf ernstig bemoeilijkt.

MSC biedt vanaf volgende week een vervoersdienst aan waarbij schepen via Europese havens naar de Rode Zee varen. Daar loopt de route onder andere naar de havensteden Jeddah en Koning Abdullahstad aan de kust van de Rode Zee. Van daaruit kunnen klanten per vrachtwagen goederen laten vervoeren naar de Saudische havenstad Dammam, dat ruim 1300 kilometer verderop aan de Perzische Golf ligt. MSC is van plan van daaruit kleinere vrachtschepen te laten varen naar belangrijke havens in bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Koeweit.