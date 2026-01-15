Grote actie in Spanje om vals alarm in Turks verkeersvliegtuig

BARCELONA (ANP) - Een Turks verkeersvliegtuig van Istanbul op weg naar Spanje is na een bommelding in Barcelona geland, apart gezet en doorzocht. Het alarm bleek vals maar ontketende een grote actie van Spaanse veiligheidsdiensten en van de luchtmacht van Spanje en het buurland Frankrijk.

Na de bommelding in de buurt van Sardinië escorteerde een Frans gevechtsvliegtuig het toestel met ongeveer 150 inzittenden naar Barcelona, waar de Airbus A321 met een speciale procedure voor noodlandingen landde. Volgens Spaanse media had de bemanning tijdens de vlucht alarm geslagen.

Volgens Spaanse media zou de bemanning door een vrouw zijn gealarmeerd, die zei dat ze had gezien dat een andere passagier een bommelding via zijn telefoon deed. De Spaanse politie en autoriteiten namen het dreigement aanvankelijk zeer serieus en kwamen dienovereenkomstig in actie. Spanje bijvoorbeeld stuurde twee gevechtsvliegtuigen de lucht in. De politie onderzoekt de zaak verder en ondervraagt bemanning en passagiers.