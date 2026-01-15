ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote actie in Spanje om vals alarm in Turks verkeersvliegtuig

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 14:40
anp150126132 1
BARCELONA (ANP) - Een Turks verkeersvliegtuig van Istanbul op weg naar Spanje is na een bommelding in Barcelona geland, apart gezet en doorzocht. Het alarm bleek vals maar ontketende een grote actie van Spaanse veiligheidsdiensten en van de luchtmacht van Spanje en het buurland Frankrijk.
Na de bommelding in de buurt van Sardinië escorteerde een Frans gevechtsvliegtuig het toestel met ongeveer 150 inzittenden naar Barcelona, waar de Airbus A321 met een speciale procedure voor noodlandingen landde. Volgens Spaanse media had de bemanning tijdens de vlucht alarm geslagen.
Volgens Spaanse media zou de bemanning door een vrouw zijn gealarmeerd, die zei dat ze had gezien dat een andere passagier een bommelding via zijn telefoon deed. De Spaanse politie en autoriteiten namen het dreigement aanvankelijk zeer serieus en kwamen dienovereenkomstig in actie. Spanje bijvoorbeeld stuurde twee gevechtsvliegtuigen de lucht in. De politie onderzoekt de zaak verder en ondervraagt bemanning en passagiers.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

157554676_m

Booking‑app blijkt goudmijn voor oplichters

273703493_m

“Ik huil zo vaak”: wat het label hoogsensitief wel en niet verklaart

anp150126006 1

Trump: Zelensky zit vredesakkoord in de weg

Loading