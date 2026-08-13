Rederij Maersk opnieuw positiever over winstverwachting dit jaar

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - De grote Deense containerrederij A.P. Møller-Maersk verhoogt opnieuw de winstverwachting voor heel dit jaar. Het bedrijf zegt in het tweede kwartaal goede prestaties te hebben geleverd door een grote vraag en hogere vervoerstarieven als gevolg van de verstoring van de scheepvaart door de onrust in het Midden-Oosten.

Maersk rekent nu op een operationele winst die uitkomt tussen de 10,5 miljard en 12,5 miljard dollar. In juni kwam het bedrijf ook al met een verhoging naar een bandbreedte van 8 miljard tot 10 miljard dollar. Maersk wijst onder meer op een sterke Aziatische export, met name door China, wat de vraag naar zijn containerdiensten aanjaagt.

De omzet klom in het afgelopen kwartaal met 20 procent tot 15,8 miljard dollar. Het concern uit Kopenhagen rekent voor heel dit jaar op een wereldwijde volumegroei van de containermarkt met circa 4 procent. Maersk vervoert ongeveer een op de zeven containers in de wereld.