Rederij Maersk schort zeevrachtvervoer van en naar Golfstaten op

KOPENHAGEN (ANP) - De grote rederij Maersk vervoert voorlopig nog amper goederen vanuit en naar de Golfstaten. Alleen voor kritieke voedingsmiddelen, medicijnen en andere "essentiële goederen" maakt het Deense vervoersconcern een uitzondering. Door de oorlog in Iran en regio zijn de risico's te groot geworden.

Maersk accepteert daarom tot nader order geen reserveringen meer voor goederenvervoer van en naar havens in de Verenigde Arabische Emiraten, Irak, Qatar, Koeweit en Bahrein. De maatregel geldt ook voor alle havens in Oman behalve die van Salalah en de Saudische kuststeden Jubail en Dammam.

De rederij zegt ook geen "gevaarlijke vracht" te accepteren uit Israël.