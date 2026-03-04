ECONOMIE
Man (38) vast voor overvallen waarbij bewoners zijn neergeschoten

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 17:23
anp040326165 1
AMSTERDAM (ANP) - Een 38-jarige Amsterdammer is vorige week woensdag aangehouden voor zeer gewelddadige woningovervallen, waaronder in Noord-Scharwoude waarbij een bewoner in zijn borst is geschoten. Die overval in juli 2021 maakte deel uit van een reeks overvallen in Noord-Holland waarvoor meerdere mensen al tot lange celstraffen zijn veroordeeld.
Het slachtoffer overleefde de schotwond ternauwernood. De nu aangehouden Amsterdammer wordt ook verdacht van woningovervallen in 2020 en 2021 in De Goorn, Avenhorn en het Gelderse Dreumel.
In De Goorn werd een ouder echtpaar in een boerderij ernstig mishandeld en is er vlak langs een oor van een van de slachtoffers geschoten. In Avenhorn is een bewoner in haar nek geschoten. In Dreumel werden een auto, veel geld en sieraden gestolen.
De politie vond in de woning van de verdachte een vuurwapen, meerdere telefoons, geld en horloges die vermoedelijk gestolen zijn.


