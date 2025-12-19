Inmiddels 6 verdachten opgepakt voor steekpartij school Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Inmiddels zijn er zes verdachten aangehouden voor een steekincident op het Mundus College in de Amsterdamse wijk Slotermeer, meldt een politiewoordvoerder. Eerder werd gemeld dat er één verdachte was opgepakt. Bij het incident raakte een persoon gewond.

De gewonde is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De woordvoerder kan niets zeggen over de identiteiten van het slachtoffer en de verdachten, omdat nog niet zeker is of hun familie op de hoogte is gebracht van het steekincident. Volgens Het Parool is een 16-jarige jongen in zijn been gestoken tijdens een conflict in de school. Ook is nog niets duidelijk over wie welke rol heeft gespeeld bij het voorval.

De politie is bezig met onderzoek op het Mundus College.