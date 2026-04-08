Waarschuwing: vliegtickets ook bij heropening Straat Hormuz duurder

Economie
door Redactie
woensdag, 08 april 2026 om 7:54
bijgewerkt om woensdag, 08 april 2026 om 8:06
Ook als Iran de Straat van Hormuz daadwerkelijk heropent, kampt de luchtvaart waarschijnlijk nog maanden met verstoringen van de brandstofvoorziening voor vliegtuigen. Dat heeft topman Willie Walsh van de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA gezegd op een bijeenkomst in Singapore. Hij houdt er rekening mee dat kerosine voorlopig duurder blijft dan voor de uitbraak van de Iranoorlog, "wat hogere ticketprijzen betekent. Het is onvermijdelijk".
De olieprijs zakte woensdag onder de 100 dollar per vat nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei dat hij een staakt-het-vuren van twee weken met Iran had afgesproken. Belangrijke voorwaarde daarvoor is de onmiddellijke heropening van de Straat van Hormuz, waar normaal gesproken ongeveer een vijfde van de wereldwijde oliehandel doorheen gaat.
Walsh noemde de wapenstilstand in gesprek met journalisten "positief". Maar hij wees ook op de door de oorlog verstoorde raffinagecapaciteit in het Midden-Oosten.
251969292_m

Dit is de leeftijd waarop je geluksniveau de bodem raakt (en wat je eraan kunt doen)

175016415_m

Geraspte wortels, skyr, plantaardige drinks: wanneer gezond eten ultrabewerkt blijkt

generated-image (10)

Mag natte was een nacht in de wasmachine blijven?

anp070426120 1

VS vallen Iraans olie-eiland Kharg aan

generated-image (8)

Wat je moet weten over je pensioen

182244303_m

Tatoeages hebben effecten op je immuunsysteem die we nu pas beginnen te begrijpen

