Waarschuwing: vliegtickets ook bij heropening Straat Hormuz duurder

Ook als Iran de Straat van Hormuz daadwerkelijk heropent, kampt de luchtvaart waarschijnlijk nog maanden met verstoringen van de brandstofvoorziening voor vliegtuigen. Dat heeft topman Willie Walsh van de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA gezegd op een bijeenkomst in Singapore. Hij houdt er rekening mee dat kerosine voorlopig duurder blijft dan voor de uitbraak van de Iranoorlog, "wat hogere ticketprijzen betekent. Het is onvermijdelijk".

De olieprijs zakte woensdag onder de 100 dollar per vat nadat de Amerikaanse president Donald Trump zei dat hij een staakt-het-vuren van twee weken met Iran had afgesproken. Belangrijke voorwaarde daarvoor is de onmiddellijke heropening van de Straat van Hormuz, waar normaal gesproken ongeveer een vijfde van de wereldwijde oliehandel doorheen gaat.

Walsh noemde de wapenstilstand in gesprek met journalisten "positief". Maar hij wees ook op de door de oorlog verstoorde raffinagecapaciteit in het Midden-Oosten.