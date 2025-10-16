ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Regering-Trump aangeklaagd om 100.000 dollar kostend werkvisum

Economie
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 23:02
anp161025206 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse Kamer van Koophandel klaagt de regering-Trump aan om de flinke sommen geld die ze in rekening wil brengen voor speciale werkvisa. Volgens de belangenbehartiger van het bedrijfsleven dreigt hierdoor de ongelijkheid tussen grote en kleine bedrijven toe te nemen. Ook zou Donald Trump daarmee ten onrechte het Congres passeren.
Trump kondigde vorige maand aan dat bedrijven voortaan 100.000 dollar per jaar moeten betalen voor zogeheten H-1B-werkvisa. Die zijn bedoeld om hoogopgeleide, gespecialiseerde arbeidsmigranten naar de VS te trekken, bijvoorbeeld voor technologiebedrijven.
Volgens de Amerikaanse Kamer van Koophandel treft dit vooral kleine en middelgrote bedrijven hard, omdat zij die bedragen minder gemakkelijk kunnen ophoesten dan grote ondernemingen. Volgens de organisatie had het Congres het systeem juist op zo'n manier ontworpen dat zowel grote als kleine bedrijven kansen hebben om internationale kenniswerkers aan te trekken.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534119779

Nieuwe coronavariant Stratus gaat rond: dit zijn de symptomen

ANP-327894097

Griekse nieuwssite: Koning koopt tweede huis is Griekenland

Processie-Overdinkel-1-kl

BBB wil processies verbieden

ANP-465999607

Zien: Blaudzun haalt uit naar Wierd Duk in De Slimste Mens: ‘Hij is een wappie, hij is een fascist’

shutterstock_2396066543

Doorrekeningen: Geert Wilders gunt ons allemaal een eigen butler

ANP-537294207

Oekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — Trump

Loading