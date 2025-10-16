Regering-Trump aangeklaagd om 100.000 dollar kostend werkvisum

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse Kamer van Koophandel klaagt de regering-Trump aan om de flinke sommen geld die ze in rekening wil brengen voor speciale werkvisa. Volgens de belangenbehartiger van het bedrijfsleven dreigt hierdoor de ongelijkheid tussen grote en kleine bedrijven toe te nemen. Ook zou Donald Trump daarmee ten onrechte het Congres passeren.

Trump kondigde vorige maand aan dat bedrijven voortaan 100.000 dollar per jaar moeten betalen voor zogeheten H-1B-werkvisa. Die zijn bedoeld om hoogopgeleide, gespecialiseerde arbeidsmigranten naar de VS te trekken, bijvoorbeeld voor technologiebedrijven.

Volgens de Amerikaanse Kamer van Koophandel treft dit vooral kleine en middelgrote bedrijven hard, omdat zij die bedragen minder gemakkelijk kunnen ophoesten dan grote ondernemingen. Volgens de organisatie had het Congres het systeem juist op zo'n manier ontworpen dat zowel grote als kleine bedrijven kansen hebben om internationale kenniswerkers aan te trekken.