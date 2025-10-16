ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Genee, Derksen en 'Gijp' winnen tweede Gouden Televizier-Ring

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 22:40
bijgewerkt om donderdag, 16 oktober 2025 om 22:51
anp161025203 1
Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hebben donderdagavond voor de tweede keer de Gouden Televizier-Ring gewonnen. De mannen wonnen met 74 procent van de stemmen de belangrijkste Nederlandse televisieprijs met hun programma Vandaag Inside. In 2011 wonnen zij de Ring al eerder, toen met hun programma Voetbal International.
Oud-winnaars of gelijkende spin-offs daarvan mogen de prijs eigenlijk niet nog eens winnen, maar voor de zestigste uitreiking van de tv-prijs heeft de organisatie een uitzondering gemaakt. Naast VI waren ook Het Jachtseizoen: Most Wanted (Videoland) en Woeste Grond (AVROTROS) genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534119779

Nieuwe coronavariant Stratus gaat rond: dit zijn de symptomen

ANP-327894097

Griekse nieuwssite: Koning koopt tweede huis is Griekenland

Processie-Overdinkel-1-kl

BBB wil processies verbieden

ANP-465999607

Zien: Blaudzun haalt uit naar Wierd Duk in De Slimste Mens: ‘Hij is een wappie, hij is een fascist’

shutterstock_2396066543

Doorrekeningen: Geert Wilders gunt ons allemaal een eigen butler

ANP-537294207

Oekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — Trump

Loading