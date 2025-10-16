Genee, Derksen en 'Gijp' winnen tweede Gouden Televizier-Ring

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hebben donderdagavond voor de tweede keer de Gouden Televizier-Ring gewonnen. De mannen wonnen met 74 procent van de stemmen de belangrijkste Nederlandse televisieprijs met hun programma Vandaag Inside. In 2011 wonnen zij de Ring al eerder, toen met hun programma Voetbal International.

Oud-winnaars of gelijkende spin-offs daarvan mogen de prijs eigenlijk niet nog eens winnen, maar voor de zestigste uitreiking van de tv-prijs heeft de organisatie een uitzondering gemaakt. Naast VI waren ook Het Jachtseizoen: Most Wanted (Videoland) en Woeste Grond (AVROTROS) genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring.