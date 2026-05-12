Regering-Trump begint met terugbetaling miljarden aan importeurs

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De regering-Trump is bezig met het uitkeren van meer dan 35,5 miljard dollar aan importeurs die met succes een verzoek hebben ingediend om terugbetaling van invoerheffingen. Dat gebeurt nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof dit economische beleid van de president onwettig had verklaard.

In totaal dreigt de Amerikaanse overheid 166 miljard dollar aan tariefbetalingen te moeten terugbetalen aan ongeveer 330.000 importeurs. Inmiddels zijn al bijna 87.000 aanvragen voor terugbetaling goedgekeurd. Daarmee kan het ministerie van Financiën nu beginnen met het uitbetalen aan importeurs.

Het proces rond de terugbetalingen begon direct nadat het Hooggerechtshof in februari had geoordeeld dat Trump een bepaalde wet onrechtmatig had gebruikt om importheffingen op te leggen.