VK wil met mijnrobots en straaljagers helpen in Straat van Hormuz

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk wil met mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen helpen de scheepvaart in de Straat van Hormuz weer op gang te krijgen. Een Britse torpedobootjager is al op weg naar de door Iran geblokkeerde zeestraat, zegt defensieminister John Healey na overleg met gelijkgezinde landen, waaronder Nederland.

Healey zat dinsdag een videovergadering voor van de ruim veertig landen van de zogenoemde Hormuz-coalitie. Die willen helpen de belangrijke zeestraat te heropenen zodra de Verenigde Staten en Iran daadwerkelijk de strijd staken.

Het VK steekt omgerekend 133 miljoen euro in onbemande mijnenjagers en droneverdedigingsmiddelen, aldus Healey. Daarnaast wil hij mijnopruimingsspecialisten, Typhoon-jachtvliegtuigen en onbemande marinebootjes bijdragen. Het marineschip HMS Dragon, al op weg naar het Midden-Oosten, kan ook drones uit de lucht schieten. Dat alles moet bijdragen aan "een defensieve, onafhankelijke, geloofwaardige missie", als de tijd rijp is.