Titelverdediger Sinner naar halve finales na zege op Musetti

Sport
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 7:23
NEW YORK (ANP) - Titelverdediger Jannik Sinner heeft zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Italiaanse nummer 1 van de wereld was in New York met 6-1 6-4 6-2 te sterk voor zijn landgenoot Lorenzo Musetti.
Sinner (24) speelt om een plaats in de finale tegen Félix Auger-Aliassime. De Canadees versloeg eerder op de dag de Australiër Alex de Minaur met 4-6 7-6 (7) 7-5 7-6 (4). Carlos Alcaraz en Novak Djokovic staan in de andere halve finale.
Sinner is op jacht naar zijn vijfde zege op een grandslamtoernooi. Naast zijn titel op de US Open won hij vorig jaar ook de Australian Open. Hij was dit jaar opnieuw de sterkste in Melbourne en schreef Wimbledon op zijn naam. Op Roland Garros gaf hij in de finale een voorsprong van twee sets tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz uit handen.
