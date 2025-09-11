Trump niet blij met veroordeling Bolsonaro

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt "niet blij" te zijn met de veroordeling van Jair Bolsonaro. De Braziliaanse oud-president is donderdag schuldig bevonden aan onder meer een couppoging en het gewelddadig omverwerpen van de democratie.

Trump zegt verbaasd te zijn dat Bolsonaro is veroordeeld. De twee zijn politieke bondgenoten en Trump heeft zich al vaker kritisch uitgelaten over de vervolging van Bolsonaro en sprak over een heksenjacht. Trump noemde de zaak als een van de redenen om Brazilië heffingen op te leggen en kwam ook met sancties voor de Braziliaanse opperrechter Alexandre de Moraes.

Bolsonaro's zoon, Eduardo Bolsonaro, heeft Trump al opgeroepen om met meer sancties te komen nu zijn vader is veroordeeld.