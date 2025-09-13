Regering VS wil goedkeuring windpark bij Maryland laten intrekken

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering wil de goedkeuring voor een windmolenpark voor de kust van de staat Maryland laten intrekken. De regering heeft een federale rechter gevraagd een vergunning voor het project ter waarde van 6 miljard dollar (ongeveer 5,1 miljard euro) te vernietigen.

Het windpark van 114 turbines wordt ontwikkeld door US Wind en de bouw moet volgend jaar beginnen. Het Amerikaanse Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) stelt nu echter bij de goedkeuring van het project de impact op reddingshelikopters en de commerciële visserij te hebben onderschat.

Het verzoek is een nieuwe tegenslag voor de ontwikkeling van duurzame energie in de VS. Vorige maand legde de Amerikaanse overheid de werkzaamheden stil van een megawindmolenpark door het Deense windenergiebedrijf Ørsted voor de kust van de staat Rhode Island, dat al bijna af was. De regering wil de ontwikkeling van twee vergelijkbare projecten voor de kust van Massachusetts ook blokkeren.