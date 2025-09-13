Leger Israël meldt dat kwart miljoen mensen Gaza-Stad verlieten

JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische leger stelt dat al meer dan een kwart miljoen mensen uit de stad Gaza zijn weggetrokken in de afgelopen weken. Gaza is de grootste stad van de Gazastrook en nog dichter bevolkt dan de rest van het Palestijnse gebied. Volgens een legerwoordvoerder vertrekken de mensen voor hun eigen veiligheid. Er zouden voor de Israëlische beslissing de stad in te nemen ongeveer een miljoen mensen hebben verbleven.

Israël heeft besloten het centrum van de stad in te nemen en voert de aanvallen en bombardementen op. Daarbij worden mensen boodschappen gestuurd over welke panden of wijken verwoest gaan worden bij de volgende aanvallen. De Palestijnse bevolking wordt zo telkens opnieuw opgejaagd. Israël drijft velen naar het zuiden van de Gazastrook en zegt een speciale zone te hebben ingericht ten westen van Khan Younis met voorzieningen voor de opvang van ontheemden uit Gaza-Stad.