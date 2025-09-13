Kritiek op voorstel voor Albanese 'AI-minister'

TIRANA (ANP/DPA) - De aankondiging van de regering in Albanië om een computerprogramma als 'AI-minister' op te nemen in het nieuwe kabinet leidt tot kritiek van de oppositie in het land. Volgens de leider van de conservatieve Democratische Partij kan het helemaal niet.

Premier Edi Rama presenteerde donderdag het computerprogramma Diella als zijn nieuwe minister van Publieke Aanbestedingen, die corruptie in het land moet tegengaan. Diella, dat 'zon' betekent, werkt al als servicemedewerker op het digitale platform van de Albanese overheid.

Oppositieleider Gazment Bardhi van de Democratische Partij reageert fel op Diella's aanstaande aanstelling. "De grappen van de premier kunnen niet omgezet worden in wettige daden van de Albanese staat", stelt Bardhi op Facebook. Hij wijst erop dat kabinetsleden "Albanese ingezetenen moeten zijn, meerderjarig en mentaal gezond", waarmee Diella's benoeming ongrondwettig zou zijn.