Regering VS wil nog meer belangen in grondstoffenbedrijven

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering is van plan nog meer belangen te nemen in bedrijven die actief zijn met belangrijke grondstoffen om zo de afhankelijkheid van China bij die grondstoffen tegen te gaan. Het gaat bijvoorbeeld om zink, kobalt, nikkel, lithium en koper die van groot belang zijn voor de industrie en defensiesector.

Volgens Witte Huis-functionaris Jarrod Agen is er een brede groep bedrijven die de regering benaderen voor overheidsdeelneming. Hij is directeur van een speciale raad van de regering van president Donald Trump voor zeldzame grondstoffen. De Amerikaanse regering heeft dit jaar al meer dan 1 miljard dollar geïnvesteerd in grondstoffenbedrijven en mijnbouwers om zo meer invloed te krijgen op leveringen en de nationale veiligheid te versterken.

De grondstoffen worden bijvoorbeeld gebruikt voor computerchips, elektrische auto's en medische apparatuur, maar ook in raket- en radarsystemen en motoren voor straaljagers.

Belang

In september nam de regering nog een belang in een bedrijf dat bezig is met de ontwikkeling van de grootste lithiummijn in de Verenigde Staten. Lithium wordt onder meer gebruikt in batterijen voor elektrische auto's en andere elektronische producten.

Andere landen zijn eveneens bezig met plannen voor meer zelfvoorzienendheid bij belangrijke en zeldzame grondstoffen en aardmetalen zoals bijvoorbeeld ook gallium, molybdeen, bismut en wolfraam. Zo zei de Britse regering vorige maand meer binnenlandse productie van die grondstoffen te willen.

De Europese Commissie kwam donderdag nog met nieuwe plannen rond kritieke grondstoffen. Daarvoor moet volgend jaar een speciaal centrum worden opgericht om te kijken hoe de Commissie lidstaten kan helpen, bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop en meer recycling.