Regionale postbedrijven vinden tegemoetkoming kabinet onvoldoende

DEN HAAG (ANP) - De regionale postbedrijven vinden de tegemoetkoming van het kabinet in de nieuwe postwet onvoldoende. Zij vrezen na vijf jaar geen gebruik meer te kunnen maken van de landelijke diensten van PostNL en spreken van oneerlijke concurrentie.

De bedrijven kunnen nu nog post die zij niet bezorgen door PostNL laten afleveren tegen een gereduceerd tarief. Dat zou in de nieuwe postwet niet meer mogelijk zijn.

Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) zei vrijdag dat de regionale bedrijven vijf jaar langer gebruik kunnen maken van een gereduceerd tarief, dat wel wordt afgebouwd. Daarna kan PostNL de volledige eindgebruikersprijs rekenen. Klanten van de regionale postbedrijven gaan daardoor meer betalen dan bij PostNL.

Volgens Lotte de Boer van het samenwerkingsverband Business Post hebben hierdoor "onze klanten geen andere keus dan overstappen naar PostNL. En het argument dat dit pas over vijf jaar gebeurt, gaat eraan voorbij dat niemand nog gaat investeren in een sterfhuis."