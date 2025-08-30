Regeringscommissaris Hamer pleit voor minister voor Gelijkheid

HILVERSUM (ANP) - Er moet een minister voor Gelijkheid komen die alle aanpakken tegen onveiligheid en seksueel geweld tegen vrouwen kan bundelen. Daarvoor pleitte Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel geweld, zaterdag in EenVandaag.

"Ik denk dat er een totaalaanpak moet komen, die zowel gaat over het veilig maken op straat, meer straatverlichting, meer bewaking, maar ook over hoe we met elkaar omgaan en de bewustwording bij mannen, bij jonge mannen, om het hierover te hebben." Volgens Hamer gebeurt er van alles op dit vlak op verschillende ministeries, maar dat moet worden samengevoegd en bij één minister worden ondergebracht.

Ook de samenleving moet een rol spelen, stelt Hamer, en het gesprek over onveiligheid voor vrouwen op de agenda zetten. Ze roept met name mannen op om zich hiervoor in te zetten. "De laatste week zie je gelukkig op sociale media mannen zich uitspreken, maar het is nog mondjesmaat en heel erg uit de wereld van influencers. Terwijl je natuurlijk wilt dat alle vaders van Nederland zich gaan uitspreken."