Modi en Zelensky bellen over oorlog in Oekraïne

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 19:06
KYIV (ANP/RTR) - De Indiase premier Narendra Modi en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky hebben elkaar telefonisch gesproken over de oorlog in Oekraïne. Modi sprak daarbij zijn steun uit voor de vredesinspanningen.
"We hebben gedachten uitgewisseld over het aanhoudende conflict, het humanitaire aspect ervan en de inspanningen om vrede en stabiliteit te herstellen", verklaarde Modi na het gesprek. Hij arriveerde zaterdag in China voor een bijeenkomst van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SCO). Maandag spreekt hij de Russische president Vladimir Poetin in de marge van de top.
Het gesprek was volgens Zelensky "productief en belangrijk". Hij meldde op sociale media dat ze standpunten hebben "afgestemd" in aanloop naar de top. "Het einde van deze oorlog moet met een onmiddellijk staakt-het-vuren beginnen", aldus Zelensky. India is volgens hem bereid "de nodige inspanningen te leveren en het juiste signaal af te geven aan Rusland en andere leiders" rondom de top in China.
