Reisbranche: dagelijks overleg met ministerie over Midden-Oosten

LEUSDEN (ANP) - De koepelorganisatie voor reisorganisaties ANVR houdt dagelijks overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken over mogelijkheden om in het Midden-Oosten gestrande reizigers naar Nederland te halen. Als zich mogelijkheden voordoen om mensen te repatriëren, moeten ze razendsnel handelen, legt een woordvoerster uit.

"We overleggen om up-to-date te blijven. Wij hebben dagelijks overleg en hebben daarna contact met onze leden. Zij hebben agentschappen met wie ze ter plaatse samenwerken, dat is hun kracht", zegt ze, verwijzend naar agenten die lokaal lijntjes hebben met bijvoorbeeld vervoersbedrijven.

Eerder schatte ANVR dat er ongeveer duizend Nederlanders in het Midden-Oosten zijn gestrand door de oorlog in Iran. Door Israëlische en Amerikaanse aanvallen op dat land en Iraanse tegenaanvallen in de regio kan amper gevlogen worden. Maandag landde op Schiphol toch een vlucht van Etihad Airways vanuit Abu Dhabi. Volgens de ANVR-woordvoerster worden dit soort vluchten niet uren van tevoren aangekondigd. "Het is echt op afroep."