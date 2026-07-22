Reisbranche zoekt alternatieven voor vluchten via Midden-Oosten

LEUSDEN (ANP) - Reisorganisaties kijken of reizigers met een vlucht via het Midden-Oosten misschien nog kunnen veranderen van vlucht, nu de Nederlandse overheid reisadviezen heeft aangescherpt. Volgens reisbranchevereniging ANVR hebben duizenden Nederlanders voor komende tijd al vakanties in de planning staan waarbij ze via bijvoorbeeld Dubai naar Azië of Oceanië vliegen.

"Het gaat echt om maatwerk", stelt ANVR-directeur Frank Radstake. Volgens hem is er mogelijk niet voor iedereen een geschikte alternatieve vlucht. Dan kunnen mensen kiezen om gebruik te blijven maken van het ticket dat ze al hebben voor een vlucht via het Midden-Oosten.

De overheid heeft de reisadviezen voor Qatar, Jordanië, Saudi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten op oranje gezet. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Volgens Radstake blijven maatschappijen als Emirates en Qatar Airways echter vliegen. Wie daarvan gebruikmaakt, is bij een overstap in het Midden-Oosten maar heel kort in oranje gebied, zegt hij.