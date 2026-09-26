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Reisorganisatie past routes aan om overstromingen Bangkok

Economie
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 10:39
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BANGKOK (ANP) - Reisorganisatie Riksja Travel heeft de routes voor zijn reizigers in Thailand iets aangepast vanwege de overstromingen in Bangkok. Dat laat een woordvoerster desgevraagd weten. Via Riksja Travel zijn een "paar honderd reizigers" nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is door de overstromingen in de hoofdstad in de problemen gekomen, volgens het bedrijf.
De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad waar geen overstromingen zijn. "Bangkok is zo groot dat we daar gelukkig omheen kunnen werken", laat de zegsvrouw weten. Reizigers die de komende dagen richting de Thaise hoofdstad reizen, komen daardoor niet in overstroomd gebied. Reizigers die momenteel in Thailand zitten, kunnen hun reis vervolgen.
"We staan in nauw contact met reizigers en zorgen dat service zo goed mogelijk wordt verleend als er vragen zijn", benadrukt Riksja Travel.
De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit, vanwege aanhoudende regen.
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