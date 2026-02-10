ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reisorganisatie TUI kent sterkste winterstart ooit

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 11:06
anp100226105 1
HANNOVER (ANP/DPA/RTR) - De Duitse reisorganisatie TUI heeft de sterkste start van het winterseizoen ooit gemaakt. De grootste reisgroep van Europa profiteerde in het afgelopen kwartaal van een sterke vraag naar hotels en cruises. Ook wordt er volgens TUI meer lastminute geboekt tegen hogere prijzen.
In het seizoensgebonden zwakke eerste kwartaal van het concern, dat liep tot eind december, kwam de operationele winst uit op iets meer dan 77 miljoen euro. Dat is ruim 50 procent meer dan een jaar geleden en meer dan kenners hadden verwacht. Het eerste kwartaal is doorgaans een verliesgevende periode voor TUI.
Onder de streep resteerde wel een nettoverlies van rond de 44 miljoen euro. Dat is ongeveer de helft minder dan het verlies van een jaar eerder. De omzet bleef stabiel op 4,9 miljard euro, ondanks een toename van het aantal vakantiegangers.
Topman Sebastian Ebel zei verheugd te zijn over de recordresultaten, die volgens hem zijn behaald ondanks de verliezen als gevolg van orkaan Melissa op de hotels in Jamaica.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

shutterstock_2688776491

Dit zijn de 7 problemen waar intelligente mensen nooit over zeuren

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

vanessen

Deze Deventenaar mag de puinhopen van Femke Wiersma gaan opruimen

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

Loading