Reisorganisatie TUI kent sterkste winterstart ooit

HANNOVER (ANP/DPA/RTR) - De Duitse reisorganisatie TUI heeft de sterkste start van het winterseizoen ooit gemaakt. De grootste reisgroep van Europa profiteerde in het afgelopen kwartaal van een sterke vraag naar hotels en cruises. Ook wordt er volgens TUI meer lastminute geboekt tegen hogere prijzen.

In het seizoensgebonden zwakke eerste kwartaal van het concern, dat liep tot eind december, kwam de operationele winst uit op iets meer dan 77 miljoen euro. Dat is ruim 50 procent meer dan een jaar geleden en meer dan kenners hadden verwacht. Het eerste kwartaal is doorgaans een verliesgevende periode voor TUI.

Onder de streep resteerde wel een nettoverlies van rond de 44 miljoen euro. Dat is ongeveer de helft minder dan het verlies van een jaar eerder. De omzet bleef stabiel op 4,9 miljard euro, ondanks een toename van het aantal vakantiegangers.

Topman Sebastian Ebel zei verheugd te zijn over de recordresultaten, die volgens hem zijn behaald ondanks de verliezen als gevolg van orkaan Melissa op de hotels in Jamaica.