Raadsels rond zes doden in bergen ten noorden van Sofia

SOFIA (ANP/RTR) - Afgelopen week zijn zes doden aangetroffen in bergen ten noorden van de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Het onderzoek heeft nog niet duidelijk kunnen maken wat er precies gebeurd is en rond de macabere vondsten doen inmiddels veel verhalen de ronde.

Politiechef Zahari Vaskjov zei dat deze zaak wat de Bulgaarse politie betreft ongekend is. Een openbaar aanklager legde vergelijkingen met de Amerikaanse tv-serie uit de jaren negentig: Twin Peaks. De recherche gaat uit van gevallen van waarschijnlijk moord en zelfmoord of enkel zelfmoord.

Afgelopen zondag vond de politie drie doden in een camper. Een van de doden was een 15-jarige jongen. Een week eerder waren drie doden gevonden bij een in brand gestoken berghut, circa 35 kilometer westelijker. De hut werd gebruikt door een niet-gouvernementele organisatie die zich op natuurbescherming toelegt. Op de jongen na waren allen werkzaam voor dit agentschap.