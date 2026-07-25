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Reisplatform Trip.com krijgt Chinese miljoenenboete

Economie
door anp
zaterdag, 25 juli 2026 om 9:19
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BEIJING (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Chinese toezichthouders hebben reisboekingsplatform Trip.com een boete opgelegd van bijna 5,2 miljard yuan, omgerekend ruim 672 miljoen euro. De grootste onlinereisorganisatie van China heeft misbruik gemaakt van zijn dominante marktpositie, stelt markttoezichthouder SAMR na maandenlang onderzoek.
Trip.com beperkte de mogelijkheden voor hoteluitbaters om op verschillende platforms tegelijk te opereren, stelde de toezichthouder in een verklaring. Ook werd hun recht beperkt om prijzen zelf te bepalen, wat schadelijk was voor de belangen van consumenten, aldus SAMR.
Het is niet voor het eerst dat Beijing hard optreedt tegen grote internetbedrijven vanwege vermeende monopoliepraktijken. Zo kreeg webwinkelconcern Alibaba eerder al een miljardenboete.
Sterk afhankelijk
Trip.com biedt zowel binnen China als daarbuiten treintickets, vluchten en hotelovernachtingen aan. Het bedrijf heeft ruim de helft van de Chinese onlinereismarkt in handen, volgens onderzoek van marktonderzoeksbureau China Trading Desk. Hoteluitbaters zijn daarmee sterk afhankelijk van Trip.com voor hun zichtbaarheid en bereik.
Het bedrijf heeft in een verklaring op zijn officiële WeChat-account laten weten dat het de beslissing van de toezichthouder accepteert en zich hieraan zal houden. Trip.com gaat ook maatregelen aankondigen om zijn praktijken te verbeteren.
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