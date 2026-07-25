Roemenië schiet tweede drone neer na schending luchtruim

BOEKAREST (ANP/RTR) - Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten die het luchtruim was binnengedrongen. Een F-16-gevechtsvliegtuig haalde het onbemande toestel neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne.

Vrijdag schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn Russische drones meermaals het Roemeense luchtruim binnengedrongen. Eind mei stortte een drone neer op een appartementencomplex in de grensstad Galați. Twee mensen raakten gewond. Het was de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat een aanval een dichtbevolkt gebied in een NAVO-land trof en daarbij gewonden vielen.