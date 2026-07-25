Waterpolosters besluiten World Cup in Sydney als vijfde na zege

SYDNEY (ANP) - De waterpolosters zijn bij de finaleronde van de World Cup in Sydney als vijfde geëindigd. De Europees kampioen won het laatste duel overtuigend van Italië met 12-5. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis was in elke periode de betere: 4-2 2-1 4-1 2-1. Lola Moolhuijzen was belangrijk voor Oranje met vijf treffers uit evenveel pogingen.

De waterpolosters verloren eerder deze week in Australië de kwartfinale van Rusland. Daardoor was het podium direct al uit zicht. Vrijdag werd er na strafworpen wel gewonnen van Hongarije, waarna in het laatste duel ook de vijfde plaats werd veiliggesteld. Dat leverde een cheque op van 20.000 dollar.