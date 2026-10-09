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Reizigersorganisatie Rover: terugkerende stakingen schaden ov

Economie
door anp
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AMERSFOORT (ANP) - Reizigersorganisatie Rover wil dat vakbonden en werkgevers in het streekvervoer weer snel gaan onderhandelen in het cao-conflict om langdurige acties te voorkomen. Rover waarschuwt namelijk dat terugkerende stakingen het openbaar vervoer schaden omdat reizigers alternatieven gaan zoeken en niet meer snel terugkeren naar het ov. Dat zal op termijn het streekvervoer en de werkgelegenheid in het ov schaden, aldus de belangenvereniging.
Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat komende woensdag het werk wordt neergelegd in het streekvervoer en dat tot de kerst een dag per week gestaakt zal worden. Rover: "Het stakingsrecht is een groot goed, maar het recht op bereikbaarheid mag niet telkens ondergeschikt worden gemaakt."
Rover stelt dat voor veel reizigers er geen redelijk alternatief is als de bus niet rijdt. "Reizigers die gedwongen worden een alternatief te zoeken, zoals de auto of scooter, keren vaak niet snel meer terug naar de bus. Dat is uiteindelijk nadelig voor de hele sector, inclusief de medewerkers."
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