RELX wint dit keer op de beurs dankzij AI-hulp van Anthropic

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een aanzienlijke winst gesloten, geholpen door optimisme over technologiebedrijven. De sterkste stijger in de AEX was informatieleverancier RELX, dat onlangs in waarde daalde door zorgen over de concurrentie van AI-bedrijf Anthropic. Beleggers reageren nu juist enthousiast op het nieuws dat RELX een AI-hulpmiddel van datzelfde Anthropic heeft toegevoegd aan zijn platform voor juridisch onderzoek.

RELX eindigde bijna 6 procent hoger. Dat is nog niet genoeg om de eerdere koersverliezen helemaal ongedaan te maken. Sinds de jaarwisseling staat RELX bijna 20 procent lager.

De AEX sloot 1 procent hoger op 1030,06 punten, met duidelijke plussen voor chipbedrijven ASML, ASMI en Besi. Beleggers zijn in afwachting van de kwartaalcijfers van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia, dat naar verwachting hard is gegroeid door de forse investeringen van techconcerns in kunstmatige intelligentie.

MidKap

De MidKap won 0,9 procent tot 1031,54 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot ruim 1 procent.

Wolters Kluwer werd dit jaar ook lager gezet door beleggers die vreesden dat zijn informatiediensten aan relevantie inboeten door AI-assistenten van Anthropic. Uit de woensdag gepresenteerde jaarcijfers van het bedrijf werd duidelijk dat de informatieleverancier zijn eerdere groeitempo grotendeels vast wist te houden. Het aandeel won 2,5 procent.

Drankenconcern Diageo

Tankopslagbedrijf Vopak was de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 7,3 procent. Beleggers reageerden enthousiast op de jaarresultaten van het Rotterdamse tankopslagconcern, dat een recordwinst neerzette. Ook kondigde het concern aan dat het aandeelhouders wil belonen door voor een half miljard euro aandelen in te kopen.

In Londen kende drankenconcern Diageo zijn slechtste beursdag ooit, met een min van 13 procent. Het bedrijf achter biermerk Guinness en whisky van Johnnie Walker verlaagde zijn omzetverwachtingen. De nieuw aangetreden topman Dave Lewis beklaagde zich ook over de in zijn ogen te lage investeringen in klantenservice van de afgelopen jaren.

Spanningen

De olieprijzen daalden licht, nadat ze eerder op de dag nog licht hoger stonden. De spanningen rond het olierijke Iran blijven gespannen. De Amerikaanse president Donald Trump beweerde dat het land zijn nucleaire programma opnieuw opbouwt.

De euro steeg net geen 0,2 procent ten opzichte van de dollar tot 1,1803 dollar.