JA21 is niet op zoek naar het conflict, zegt Eerdmans

DEN HAAG (ANP) - "JA21 is niet op zoek naar het conflict", zo sloot partijleider Joost Eerdmans zijn betoog af in het debat over de regeringsverklaring. "Wij zijn op zoek naar de oplossing en we hopen dat het kabinet deze handschoen oppakt."

Eerdmans wilde van premier Rob Jetten weten hoe hij van plan is samen te werken met de oppositie. "Worden het nou deelakkoorden per onderwerp?" Hij vroeg zich ook af waarom D66'er Sjoerd Sjoerdsma minister van Buitenlandse Handel werd, terwijl hij voor zover bekend op een Chinese sanctielijst staat.

Verder somde de JA21-voorman een reeks bekende standpunten van zijn partij op. Hij steunt bijvoorbeeld het kabinetsplan om Lelystad Airport te openen voor burgerluchtvaart en is juist tegen "een nieuwe autobelasting". De coalitie wil onderzoek doen naar aanpassingen van de motorrijtuigenbelasting.

Eerdmans toont begrip voor de noodzaak die de coalitie ziet om te bezuinigen op de zorg en sociale zekerheid. Maar lage inkomens en middeninkomens worden volgens hem "hard getroffen". Hij pleitte voor aanpassingen, maar maakte niet duidelijk wat hij precies voor zich ziet.