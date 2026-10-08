Restaurantbezoek wordt komend jaar duurder, verwacht FSIN

EDE (ANP) - De prijzen in Nederlandse restaurants en cafés zullen volgend jaar stijgen, verwacht het FoodService Instituut (FSIN) Nederland. Ook dit jaar ziet het kennisinstituut een toename van de prijzen in de horecasector en bij supermarkten en speciaalzaken. Dat zorgt ervoor dat de consument kritischer is geworden, stelt FSIN-directeur Patrick Bramer.

Het kennisinstituut voorziet een prijsstijging van 4,5 procent voor restaurants, broodjeszaken en cafés in 2027. Als ook de prijsstijging bij supermarkten en speciaalzaken wordt meegenomen, verwacht FSIN een prijsstijging van 3,5 procent. Dat leidt tot een verwachte omzetgroei voor de hele sector van 3,6 procent volgend jaar.

Dit jaar groeit de omzet in de horecasector met 2,6 procent en voor supermarkten en speciaalzaken is er een groei van 2,9 procent, verwacht FSIN. Die omzetgroei voor restaurants en cafés komt dit jaar volledig doordat de prijzen stijgen, want het aantal horecabezoeken daalt. De omzet van de hele sector stijgt met bijna 3 procent naar 81,4 miljard euro.