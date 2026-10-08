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Iemand wordt geflitst met jouw aanhanger. Wie moet dan de boete betalen?

Tech, AI, auto
door Peter Janssen
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Je leent je aanhanger uit aan een vriend of familielid en ja hoor, een week later valt een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) op je deurmat. Wie draait er dan op voor de bekeuring? Wees gerust: je hoeft hem niet zomaar te betalen.
Het is een situatie die vaker voorkomt dan je zou denken. Een AD-lezer komt met het volgende aanzetten: "De aanhanger van mijn buurman heeft een eigen kenteken. Als ik die aanhanger van hem leen en ik word onderweg geflitst, zonder dat het kenteken van mijn auto te zien is, wie krijgt dan de bekeuring? Mijn buurman natuurlijk, want die is de eigenaar van de aanhanger. Maar kan hij vervolgens bezwaar maken en duidelijk maken dat hij niet de bestuurder was?"

Wie krijgt de brief?

De eigenaar van de aanhanger, dus de buurman. De procedure van het OM begint namelijk meestal bij de kentekenhouder. Zijn adres is bekend, dus hij wordt als eerste met de overtreding geconfronteerd.

Kan de eigenaar bezwaar maken?

Ja, dat kan. Wettelijk gezien is altijd de bestuurder de overtreder en niet de kentekenhouder. Meldt de kentekenhouder dat hij niet de bestuurder was, dan zal het OM verder onderzoek doen.

De brief 'Doorgeven Bestuurder'

Als het onduidelijk is wie er reed, kan het CJIB je de brief 'Doorgeven Bestuurder' sturen. Dat is de instantie die de administratie rond alle verkeersovertredingen regelt. Het kan ook zijn dat iemand al vooraf aan het OM heeft gemeld wie de bestuurder was.

Wat als ik 'Ik wil geen antwoord geven' aankruis?

Dat mag. Op het formulier kun je kiezen voor 'Ik wil geen antwoord geven'. Het OM stelt dan een nader onderzoek in.

Is invullen dat jij reed een bekentenis?

Nee. Verklaar je op het formulier dat je wél de bestuurder was, dan is dat nog steeds geen bekentenis dat je de overtreding hebt begaan. Dat is belangrijk, want je kunt de bekeuring onterecht hebben gekregen, bijvoorbeeld omdat de verkeersborden ter plekke onduidelijk waren. Dan moet je alsnog in gesprek met het OM.

Meer weten?

CJIB

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