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Brussel: Rusland moet snel informatie geven over pest

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Rusland moet zo snel mogelijk informatie over de pest beschikbaar stellen, eist de Europese Commissie. "De situatie kan immers grensoverschrijdende gevolgen hebben. De hele wereld wacht op informatie uit Rusland", zei een woordvoerder van de Commissie donderdag.
"We hebben onvoldoende informatie om de epidemiologische situatie te beoordelen, om het risico voor andere landen in te schatten en om indien nodig passende maatregelen te nemen", zei de woordvoerder.
Brussel heeft woensdag met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de situatie overlegd. In Irkoetsk is vorige week een laboratoriummedewerkster overleden, mogelijk aan de pest. Rusland ontkent dat.
Ook de WHO heeft Rusland om opheldering gevraagd, zei de woordvoerder van de Commissie. Rusland is verplicht om tijdig nauwkeurige en exacte informatie te geven, zodat experts de situatie kunnen beoordelen, voegde ze daaraan toe. Die verplichting vloeit volgens haar voort uit het Russische lidmaatschap van WHO-Europa.
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