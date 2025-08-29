ECONOMIE
Resultaten Alibaba onder druk door prijzenoorlog in China

Economie
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 14:05
HANGZHOU (ANP/BLOOMBERG) - Het Chinese technologieconcern Alibaba heeft het voorbije kwartaal een lagere operationele winst geboekt, mede door felle concurrentie op de markt voor maaltijdbezorgingen. Tegelijkertijd is het bedrijf van plan fors te investeren in de ontwikkeling van geavanceerde toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Die activiteiten leveren het van AliExpress bekende bedrijf steeds meer omzet op.
In april, mei en juni zakte de operationele winst 3 procent tot 35 miljard yuan (4,2 miljard euro), waarbij vooral de winstgevendheid van de divisie voor onlinehandel zakte. Alibaba is in China in een prijzenoorlog verwikkeld met concurrenten als JD.com en Meituan bij het binnenhalen van klanten voor maaltijdbezorging.
De clouddivisie, die veel AI-diensten levert, groeide tegelijkertijd hard en boekte een 26 procent hogere omzet. Alibaba is van plan recordbedragen te investeren in AI. De gehele omzet steeg 2 procent tot 247,7 miljard yuan.
