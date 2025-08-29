McLarens domineren training Zandvoort, zesde tijd Verstappen

ZANDVOORT (ANP) - De coureurs van McLaren hebben de eerste vrije training voor de Dutch Grand Prix gedomineerd. Lando Norris noteerde op een droog circuit van Zandvoort de beste tijd (1.10,278), kampioenschapsleider Oscar Piastri gaf bijna drie tienden toe op zijn teamgenoot.

Max Verstappen klokte in zijn Red Bull de zesde tijd. De viervoudig wereldkampioen was bijna een seconde langzamer dan Norris.

Lance Stroll en Fernando Alonso reden verrassend hard in hun Aston Martins en klokten de derde en vierde tijd.

Uitglijder

De training kende vroeg in de sessie een korte onderbreking na een uitglijder van Kimi Antonelli. De jonge Italiaan raakte van de baan in een van de chicanes en kwam in zijn Mercedes vast te staan in de grindbak. Yuki Tsunoda overkwam hetzelfde in een andere bocht, maar de Japanse teamgenoot van Verstappen slaagde erin zijn Red Bull na een spin weer op de baan te krijgen.

Charles Leclerc en Lewis Hamilton hadden moeite om na de zomerbreak hun Ferrari op gang te krijgen. Ze zetten de veertiende en vijftiende tijd neer. Tsunoda, die als opdracht heeft om in het tweede deel van het seizoen meer punten te scoren, kwam niet verder dan de zestiende tijd.

Vijfde Dutch Grand Prix

Het is de vijfde Dutch Grand Prix sinds de terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort. De race in Nederland is de vijftiende van het seizoen.

Piastri leidt het kampioenschap met 284 punten, negen punten meer dan zijn teamgenoot Norris. Verstappen, die de race op Zandvoort drie keer won, staat derde met 97 punten minder dan Piastri. Norris won vorig jaar de race in de Noord-Hollandse duinen.

Helft gevuld

Voor de vrijdag zijn niet alle kaarten verkocht. Dat was te zien op de tribunes, die op veel plaatsen voor de helft waren gevuld.

De tweede vrije training begint om 16.00 uur. Het is de vraag of het dan droog is, want er is regen voorspeld.