Reuters: 2 miljoen vaten Venezolaanse olie gaan naar Spanje

MADRID (ANP/RTR) - Ongeveer 2 miljoen vaten aan Venezolaanse olie gaan naar raffinaderijen in Spanje om te worden verwerkt door het Spaanse olie- en gasconcern Repsol. Dat meldt persbureau Reuters op basis van scheepvaartgegevens. Repsol heeft de olie gekocht van grondstoffenhandelaar Trafigura, aldus Reuters. Dat bedrijf is samen met branchegenoot Vitol door de Amerikaanse regering ingeschakeld om olie uit Venezuela op de markt te brengen.

Trafigura en Vitol hebben vergunningen gekregen van de Verenigde Staten om miljoenen vaten olie uit Venezuela te exporteren naar de VS en andere bestemmingen. De bedrijven hebben sindsdien Venezolaanse olie opgeslagen in terminals in het Caribisch gebied om later verder te transporteren.

De VS hebben de controle genomen over de Venezolaanse olie-industrie nadat president Nicolás Maduro vorige maand bij een militaire actie door de Amerikanen was opgepakt.