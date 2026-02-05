ECONOMIE
Palmen: toeslagenjongeren met schulden weten hulp niet te vinden

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 18:22
anp050226218 1
DEN HAAG (ANP) - Veel van de jongeren die door het toeslagenschandaal een studieschuld zijn aangegaan, zijn volgens demissionair staatssecretaris Sandra Palmen te helpen met bestaande regelingen. Die regelingen moeten "beter voor het voetlicht" worden gebracht, stelt de politica. Ze gaat niet mee in het pleidooi van kinder- en jeugdombudsmannen om de studieschuld van deze jongeren kwijt te schelden.
"Het probleem is dat ik merk dat de regelingen gewoon nog niet benut worden. En laten we daar nou eens mee beginnen", aldus Palmen.
De ombudsmannen hebben de getuigenissen van 1875 jongeren verzameld uit gezinnen die in de problemen zijn gekomen omdat de overheid veel geld terugvorderde van hun ouders. Ruim de helft van deze jongeren gebruikte studieleningen om het gezin er financieel bovenop te houden. De jeugdombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Nijmegen hebben deze en andere conclusies van hun inventarisatie gedeeld met Palmen en onderwijsminister Gouke Moes (BBB).
