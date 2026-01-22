Reuters: Amazon kondigt volgende week weer grote ontslagronde aan

SEATTLE (ANP) - Webwinkelconcern Amazon is van plan volgende week een tweede ronde van ontslagen door te voeren als onderdeel van een breder doel om zo'n 30.000 kantoorfuncties te schrappen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

In oktober heeft het bedrijf al ongeveer 14.000 kantoorbanen geschrapt. Dit keer gaat het om een vergelijkbaar aantal als toen, aldus de bronnen. Waarschijnlijk verdwijnen er onder meer arbeidsplaatsen bij Amazon Web Services en Prime Video. Amazon zelf weigerde commentaar te geven aan Reuters.

Bij de aankondiging van de ontslagronde in oktober wees Amazon in eerste instantie naar de opkomst van kunstmatige intelligentie. AI zou het bedrijf in staat stellen om sneller te innoveren dan voorheen.

Echter, topman Andy Jassy vertelde later aan analisten dat de reductie "niet echt financieel gedreven is en zelfs niet echt door AI wordt gedreven." In plaats daarvan zei hij: "het is cultuur." Amazon heeft ook kantoren in Amsterdam en Den Haag. Het is nog onduidelijk wat de ontwikkelingen betekenen voor werknemers in Nederland. Bij het bedrijf werken in totaal zo'n 1,5 miljoen mensen.