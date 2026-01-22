Wall Street enthousiast over Robotaxi-mijlpaal van Tesla

NEW YORK (ANP) - Autofabrikant Tesla was donderdag een duidelijke winnaar op de beurs in New York. Beleggers leken vooral positief over nieuws dat het bedrijf begint met het aanbieden van echte Robotaxi-ritten in het Texaanse Austin. Dat wordt gezien als een belangrijke mijlpaal. Verder kondigde topman Elon Musk vanuit Davos aan dat Tesla waarschijnlijk tegen het einde van volgend jaar mensachtige Optimus-robots gaat verkopen aan het grote publiek.

Het aandeel Tesla eindigde meer dan 4 procent hoger. Musk heeft herhaaldelijk gezegd dat zelfrijdende taxi's cruciaal zijn voor de financiële toekomst van Tesla. In Austin begon Tesla vorig jaar al op kleine schaal met Robotaxi's, maar daarbij was het nog verplicht dat er een medewerker meereed die de besturing van de auto zo nodig kon overnemen.

Tesla loopt nog wel ver achter op Waymo van Google-moederbedrijf Alphabet. Die begon al eind 2018 met het aanbieden van ritten zonder bestuurder in de omgeving van Phoenix. Het bedrijf heeft inmiddels zelfrijdende taxi's rondrijden in meerdere steden.