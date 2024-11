Reuters: Brussel opent volgend jaar onderzoek naar Amazon

BRUSSEL (ANP/RTR) - Amazon wacht waarschijnlijk een nieuw onderzoek van de Europese Commissie. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat het Amerikaanse webwinkelconcern naar verwachting volgend jaar te maken krijgt met een EU-onderzoek naar de vraag of het zijn eigen merkproducten bevoordeelt op zijn onlinemarktplaats.

De Europese Commissie, die optreedt als mededingingswaakhond voor het landenblok, zei in maart al dat ze feiten en informatie verzamelde over Amazons behandeling van zijn eigen merkproducten. Volgens de bronnen volgt er ergens in de komende maanden een beslissing of er een formeel onderzoek komt naar de kwestie. Dat zal dan gebeuren onder de nieuwe EU-mededingingschef Teresa Ribera. De Spaanse treedt volgende maand aan als opvolger van de Deense eurocommissaris Margrethe Vestager.

Amazon riskeert een boete van maximaal 10 procent van zijn wereldwijde jaaromzet als blijkt dat het de Europese Wet op de Digitale Markten (DMA) heeft overtreden. In die regels, die vorig jaar ingingen, staat dat bedrijven die als poortwachters te boek staan concurrenten verplicht de ruimte moeten geven op hun platformen, besturingssystemen of digitale marktplaatsen. Dan gaat het bijvoorbeeld om appwinkels of advertentiediensten waar bedrijven niet meer omheen kunnen om zelf hun producten aan te bieden.