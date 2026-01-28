Reuters: China geeft toestemming voor import AI-chips uit VS

BEIJING (ANP/RTR) - China heeft drie grote technologiebedrijven toestemming gegeven om hoogwaardige kunstmatige-intelligentiechips van het Amerikaanse Nvidia te kopen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Eerder hield Beijing de import van deze H200-chips nog tegen.

De Chinese bedrijven ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, Alibaba, bekend van webwinkel AliExpress, en internet- en gamebedrijf Tencent mogen in totaal meer dan 400.000 AI-chips kopen. Andere Chinese bedrijven staan in de rij voor verdere goedkeuringen van de Chinese autoriteiten, meldt Reuters.

Er is grote vraag naar de chips van Nvidia vanuit bedrijven. Chinese technologiebedrijven hebben bestellingen geplaatst voor meer dan 2 miljoen H200-chips. De Amerikaanse regering gaf eerder deze maand toestemming voor de chipexport naar China. Beijing hield de aankoop van chips eerst tegen, maar geeft nu toch prioriteit aan de behoeften van de grote Chinese techbedrijven.