ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw aanhouding na ongeregeldheden jaarwisseling in Tuinzigt

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 11:49
anp280126098 1
BREDA (ANP) - De politie heeft dinsdag een 39-jarige man uit Breda aangehouden voor betrokkenheid bij ongeregeldheden in de Bredase wijk Tuinzigt tijdens de jaarwisseling. Dat meldt een woordvoerder van de politie woensdag.
Tuinzigt was afgelopen jaarwisseling het decor van vechtpartijen, autobranden en geweld tegen agenten. De ME moest ingrijpen en de politie zette een waterwerper in. Groepen relschoppers gebruikten knuppels, molotovcocktails, stenen en vuurwerk om de politie mee te belagen, meldde burgemeester Paul Depla op nieuwjaarsdag. Door brand in een stroomkast zat een deel van de wijk zonder stroom.
Er zijn volgens de woordvoerder in die nacht meerdere aanhoudingen verricht. Op 21 januari werd daarnaast een 33-jarige man uit Breda aangehouden omdat hij wordt verdacht van het plegen van vernielingen die nacht. De woordvoerder sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen voor de ongeregeldheden in Tuinzigt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530991154

Iedereen doet lelijk over Ilse DeLange: "Echt een graaikipje"

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

ANP-540171324

Word je wel echt gelukkiger van een relatie?

ANP-545256549

Tech-baas wijst op gevaar AI: "Mensheid staat op kruispunt, dit is een test voor de beschaving"

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

Loading