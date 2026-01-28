Opnieuw aanhouding na ongeregeldheden jaarwisseling in Tuinzigt

BREDA (ANP) - De politie heeft dinsdag een 39-jarige man uit Breda aangehouden voor betrokkenheid bij ongeregeldheden in de Bredase wijk Tuinzigt tijdens de jaarwisseling. Dat meldt een woordvoerder van de politie woensdag.

Tuinzigt was afgelopen jaarwisseling het decor van vechtpartijen, autobranden en geweld tegen agenten. De ME moest ingrijpen en de politie zette een waterwerper in. Groepen relschoppers gebruikten knuppels, molotovcocktails, stenen en vuurwerk om de politie mee te belagen, meldde burgemeester Paul Depla op nieuwjaarsdag. Door brand in een stroomkast zat een deel van de wijk zonder stroom.

Er zijn volgens de woordvoerder in die nacht meerdere aanhoudingen verricht. Op 21 januari werd daarnaast een 33-jarige man uit Breda aangehouden omdat hij wordt verdacht van het plegen van vernielingen die nacht. De woordvoerder sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen voor de ongeregeldheden in Tuinzigt.