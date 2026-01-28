Tennissters steunen Gauff in roep om meer privacy in Melbourne

MELBOURNE (ANP/RTR) - Coco Gauff krijgt veel bijval van andere toptennissters na haar woedeuitbarsting van dinsdag op de Australian Open. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld klaagde over het gebrek aan privacy in Melbourne en daar zijn haar landgenotes Amanda Anisimova en Jessica Pegula en de Poolse Iga Swiatek het mee eens. "De vraag is of we tennissers zijn of dieren in de dierentuin, die zelfs in de gaten worden gehouden als ze naar de wc gaan", zei Swiatek.

"Dat is natuurlijk wat overdreven, maar het zou fijn zijn om wat privacy te hebben. Het zou ook fijn zijn om je eigen routine te hebben zonder constant te worden gefilmd", stelde de Poolse nummer 2 na haar nederlaag in de kwartfinales.

Gauff verloor dinsdag kansloos van de Oekraïense Elena Svitolina (1-6 2-6) en uitte haar frustratie door in een ruimte in het stadion haar racket stuk te slaan op de grond. "Coco had gelijk toen ze zei dat de enige veilige plek de kleedkamer is. En dat is gek", reageerde halvefinaliste ⁠Pegula.