ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennissters steunen Gauff in roep om meer privacy in Melbourne

Sport
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 11:33
anp280126094 1
MELBOURNE (ANP/RTR) - Coco Gauff krijgt veel bijval van andere toptennissters na haar woedeuitbarsting van dinsdag op de Australian Open. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld klaagde over het gebrek aan privacy in Melbourne en daar zijn haar landgenotes Amanda Anisimova en Jessica Pegula en de Poolse Iga Swiatek het mee eens. "De vraag is of we tennissers zijn of dieren in de dierentuin, die zelfs in de gaten worden gehouden als ze naar de wc gaan", zei Swiatek.
"Dat is natuurlijk wat overdreven, maar het zou fijn zijn om wat privacy te hebben. Het zou ook fijn zijn om je eigen routine te hebben zonder constant te worden gefilmd", stelde de Poolse nummer 2 na haar nederlaag in de kwartfinales.
Gauff verloor dinsdag kansloos van de Oekraïense Elena Svitolina (1-6 2-6) en uitte haar frustratie door in een ruimte in het stadion haar racket stuk te slaan op de grond. "Coco had gelijk toen ze zei dat de enige veilige plek de kleedkamer is. En dat is gek", reageerde halvefinaliste ⁠Pegula.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530991154

Iedereen doet lelijk over Ilse DeLange: "Echt een graaikipje"

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

ANP-540171324

Word je wel echt gelukkiger van een relatie?

ANP-545256549

Tech-baas wijst op gevaar AI: "Mensheid staat op kruispunt, dit is een test voor de beschaving"

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

Loading