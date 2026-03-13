ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reuters: chipbedrijf Besi onderzoekt interesse kopers

Economie
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 8:41
anp130326047 1
DUIVEN (ANP) - Besi onderzoekt avances van bedrijven die interesse hebben in een overname van de Nederlandse fabrikant van apparatuur voor de chipindustrie, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het bedrijf uit Duiven zou zakenbank Morgan Stanley in de arm hebben genomen om de voorstellen te beoordelen.
Volgens een bron van Reuters behoort de Amerikaanse maker van chipapparatuur Lam Research tot de geïnteresseerde partijen. Mogelijk ziet ook branchegenoot Applied Materials een overname van Besi zitten, schrijft het persbureau. Dat bedrijf is met een belang van 9 procent al de grootste aandeelhouder van Besi.
Besi maakt apparatuur voor de gespecialiseerde 'verpakking' van halfgeleiders. Het gaat daarbij ook om het mogelijk maken van geavanceerde verbindingen tussen verschillende chips. Naar verwachting groeit de vraag naar dit soort technologie, om zo nieuwe chips voor kunstmatige intelligentie goed te laten functioneren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-553078668

Zien: Jake Paul met klotsende oksels op podium bij Trump. Gaat Jutta's verloofde de politiek in?

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

generated-image (7)

Deze populaire schoenen verzwakken ongemerkt je voeten

175200142_m

Kun je een scheet 20 jaar in een pot bewaren? Dit zegt de wetenschap

ANP-535473972

Mooiste boek ter wereld komt voor derde jaar op rij uit Nederland

70095923_m

Moeten goede pannen per se zo duur zijn?

Loading