Reuters: chipbedrijf Besi onderzoekt interesse kopers

DUIVEN (ANP) - Besi onderzoekt avances van bedrijven die interesse hebben in een overname van de Nederlandse fabrikant van apparatuur voor de chipindustrie, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het bedrijf uit Duiven zou zakenbank Morgan Stanley in de arm hebben genomen om de voorstellen te beoordelen.

Volgens een bron van Reuters behoort de Amerikaanse maker van chipapparatuur Lam Research tot de geïnteresseerde partijen. Mogelijk ziet ook branchegenoot Applied Materials een overname van Besi zitten, schrijft het persbureau. Dat bedrijf is met een belang van 9 procent al de grootste aandeelhouder van Besi.

Besi maakt apparatuur voor de gespecialiseerde 'verpakking' van halfgeleiders. Het gaat daarbij ook om het mogelijk maken van geavanceerde verbindingen tussen verschillende chips. Naar verwachting groeit de vraag naar dit soort technologie, om zo nieuwe chips voor kunstmatige intelligentie goed te laten functioneren.