Minder busritten in Utrecht om ov betrouwbaarder te maken

UTRECHT (ANP) - De Utrechtse ov-bedrijven Transdev en Keolis schalen hun dienstregeling af om reizigers zo min mogelijk te confronteren met geplande busritten die uitvallen. De twee vervoerders verzorgen sinds half december gezamenlijk het openbaar vervoer in de provincie. Sinds de start van de concessie hebben reizigers te maken met onder meer rituitval en vertragingen.

Gedeputeerde André van Schie (mobiliteit) schrijft in een memo aan Provinciale Staten dat Transdev mikt op een afschaling van het busvervoer vanaf mei met 11 procent. Ook Keolis gaat snoeien in de dienstregeling en 9 procent minder ritten rijden.

De bedrijven rijden in de provincie Utrecht onder de merknaam U-OV. Transdev doet dat in de stad Utrecht en omgeving en Keolis verzorgt het vervoer in de rest van de provincie. Sinds het begin van de concessie hebben de bedrijven, die gefaseerd meer elektrische bussen inzetten, te maken met onder meer netcongestie, personeelstekorten en problemen met de levering van materieel.