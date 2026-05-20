Reuters: EU en haven Rotterdam praten over kritieke mineralen

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 13:15
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie voert gesprekken met de haven van Rotterdam en andere grote havens over de opslag van gezamenlijk ingekochte kritieke mineralen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. In december kondigde de Europese Commissie plannen aan om voor belangrijke grondstoffen minder afhankelijk te worden van China. Daar maakt gezamenlijke inkoop deel van uit.
Reuters meldt op basis van bronnen ook welke grondstoffen de EU mogelijk op het oog heeft voor de eerste gezamenlijke voorraad. Het zou onder andere gaan om wolfraam, zeldzame aardmetalen en gallium. Die mineralen staan ook op een NAVO-lijst van grondstoffen die van cruciaal belang zijn voor de defensiesector.
Andere westerse mogendheden, waaronder de Verenigde Staten, maken ook haast met het opbouwen van eigen voorraden aan kritieke mineralen. Nu is China daar nog verreweg de grootste exporteur van, wat het land een krachtig drukmiddel geeft bij handelsconflicten.
Een woordvoerder van de Europese Commissie weigerde tegenover Reuters commentaar.
