Hof Filipijnen houdt uitvoering ICC-arrestatiebevel niet tegen

MANILLA (ANP/RTR) - Het Filipijnse hooggerechtshof stemt niet in met een verzoek van senator Ronald Dela Rosa over het arrestatiebevel dat het Internationaal Strafhof (ICC) tegen hem heeft uitgevaardigd. Hij hoopte dat het hof zijn arrestatie en overdracht aan het ICC in Den Haag tijdelijk zou tegenhouden.

De oud-politiechef wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid voor zijn rol in de bloedige oorlog tegen drugs onder oud-president Rodrigo Duterte. Hij ontkent betrokkenheid bij buitengerechtelijke executies. De Filipijnse autoriteiten bevestigden vorige week dat ze Dela Rosa, van wie de verblijfplaats onbekend is, willen arresteren.

Dela Rosa betoogde in een verzoekschrift dat de Filipijnse autoriteiten geen wettelijke bevoegdheid hebben om een arrestatiebevel van een buitenlandse rechtbank uit te voeren. Het hof zei woensdag dat het verzoek voor een tijdelijke voorziening is afgewezen, maar dat andere punten in het verzoekschrift nog behandeld moeten worden.

De advocaat van Dela Rosa heeft aangekondigd dat ze alle juridische middelen zullen uitputten, inclusief een verzoek aan het hooggerechtshof om het besluit te heroverwegen.

Het ICC bevestigde ruim een week geleden het bestaan van het arrestatiebevel, nadat dat in november in het geheim was uitgevaardigd. Er werd diezelfde dag in Manilla nog een arrestatiepoging gedaan. Dela Rosa was toen voor het eerst in zes maanden in het openbaar verschenen, in de senaat.

Het Zuidoost-Aziatische land voerde ruim een jaar geleden voor het eerst een ICC-arrestatiebevel uit. Oud-president Duterte werd op een vliegveld opgepakt en naar Nederland overgebracht. Hij zal voor het hof in Den Haag terechtstaan voor misdaden tegen de menselijkheid. Ook Duterte zegt onschuldig te zijn.