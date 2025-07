Reuters: grote spoorvrachtvervoerders VS bekijken fusie

NEW YORK (ANP/RTR) - De grote Amerikaanse spoorvrachtvervoerders Union Pacific en Norfolk Southern zijn in gesprek over een mogelijke fusie. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Union Pacific is de grootste vervoerder van vracht op het Amerikaanse spoornetwerk en zou het kleinere Norfolk Southern willen overnemen.

Daardoor zou een bedrijf ontstaan met een enkel spoornetwerk tussen de Amerikaanse west- en oostkust. Nu is dat vrachtvervoer nog opgedeeld tussen regionale maatschappijen in het westen en het oosten van de Verenigde Staten.

Topman Jim Vena van Union Pacific zei eerder dit jaar nog dat een transcontinentale fusie goed zou zijn voor klanten, omdat vracht dan niet meer hoeft te worden overgeladen tussen maatschappijen in Chicago, een belangrijk knelpunt op het spoor. Daardoor zouden vertragingen verminderd kunnen worden, aldus de topman.

Vroege fase

Veel staal, chemicaliën, grondstoffen en landbouwproducten worden in de VS over het spoor vervoerd, onder meer naar zeehavens.

Volgens de bronnen zijn de fusiegesprekken nog wel in een vroege fase en is er geen zekerheid dat er een deal gesloten zal worden. Naar verwachting zullen toezichthouders bij een eventuele fusie scherp kijken naar de gevolgen voor concurrentie bij het Amerikaanse vrachtvervoer over spoor. Zo kunnen er zorgen bij de autoriteiten en klanten zijn dat het fusiebedrijf een te machtige positie krijgt op het spoor en dat tarieven stijgen.

Union Pacific is gevestigd in Omaha in de staat Nebraska en telt meer dan 30.000 werknemers. Vorig jaar was het bedrijf goed voor een omzet van meer dan 24 miljard dollar. Norfolk Southern heeft zijn hoofdkantoor in Atlanta in de staat Georgia en heeft ongeveer 20.000 werknemers. De omzet lag vorig jaar op meer dan 12 miljard dollar.